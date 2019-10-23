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МЧС по Новосибирской области предложило увеличить штрафы за выезд на лед почти вдвое

Сейчас они составляют от 300 до 1 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Новосибирской области выступил с инициативой увеличить штраф за выход и выезд на лед в запрещенных местах практически в два раза. Также планируется отменить предупреждение, которое обычно предшествует штрафу, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам Новосибирской области Юрий Карпов.

"Мы вышли с предложением отменить это [предупреждение] и увеличить штраф, сделать его от 500 до 2 тыс. рублей", - сказал Карпов, пояснив, что инициатива будет рассмотрена в Законодательном собрании Новосибирской области.

В Новосибирской области штраф за выезд на лед вне ледовых переправ и выход на него в местах, где установлены запрещающие знаки, составляет от 300 до 1 тыс. рублей. При этом рыбаки сперва получают предупреждение, штраф назначается только после повторного нарушения.

Инициатива принадлежит отделу безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Новосибирской области. С ноября до середины декабря в регионе фиксируется большое количество происшествий, связанных с непрочностью льда. Местные рыбаки, несмотря на запрет, с первых заморозков выходят на лед. Оказавшись в опасной ситуации, они вызывают МЧС. "Выезжаем всегда, но, реагируя на данные происшествия, силы отвлекаются от основных своих задач и от помощи людям в более сложных ситуациях", - пояснил Карпов.

В период ледостава, как отметил Карпов, происходит основная масса случаев гибели людей на водных объектах зимой. Поэтому с осени спасатели начинают подготовку - устанавливают знаки на водоемах, ограждения в местах выезда машин на лед. В прошлом зимнем сезоне за выходы и выезды на лед было заведено 170 административных дел.

Теги
РоссияНовосибирская область
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