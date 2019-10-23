Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новокузнецке возбудили дело против коммунальщиков за получение взятки

В прокуратуре региона сообщили, что работники муниципального предприятия подписали акты выполненных работ по ремонту дворов, хотя фактически работы были проведены не в полном объеме

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по факту получения взятки работниками муниципального предприятия в сфере ЖКХ в Новокузнецке, которые незаконно подписали акты выполненных работ по ремонту дворов. Фактически ремонт дворов был проведен не в полном объеме, сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"В 2019 году был заключен договор на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проезда к ним. Договор включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2022 годы". Работы были выполнены подрядной организацией не в полном объеме, но должностные лица муниципального бюджетного учреждения [в сфере ЖКХ, ответственные за приемку дворов,] подписали акты выполненных работ и получили взятку за незаконные действия, возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве, не уточнив сумму взятки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"). Предварительное расследование находится на контроле прокуратуры.

Как пояснил ТАСС начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, по данному факту "департаментом будет организована проверка, по результатам которой будут приняты меры".

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Нового подрядчика на ликвидацию ущерба Байкальского ЦБК определят к ноябрю
По данным правительства Иркутской области, "Росгеология" до сих пор не предоставила технического решения по утилизации шлам-лигнина и ряда других документов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС