В Новокузнецке возбудили дело против коммунальщиков за получение взятки

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по факту получения взятки работниками муниципального предприятия в сфере ЖКХ в Новокузнецке, которые незаконно подписали акты выполненных работ по ремонту дворов. Фактически ремонт дворов был проведен не в полном объеме, сообщили журналистам в среду в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"В 2019 году был заключен договор на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проезда к ним. Договор включен в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2022 годы". Работы были выполнены подрядной организацией не в полном объеме, но должностные лица муниципального бюджетного учреждения [в сфере ЖКХ, ответственные за приемку дворов,] подписали акты выполненных работ и получили взятку за незаконные действия, возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве, не уточнив сумму взятки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"). Предварительное расследование находится на контроле прокуратуры.

Как пояснил ТАСС начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев, по данному факту "департаментом будет организована проверка, по результатам которой будут приняты меры".