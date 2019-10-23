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Новосибирский завод "Лиотех" вышел из процедуры банкротства

Суд утвердил мировое соглашение между предприятием и кредиторами

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Суд утвердил мировое соглашение в отношении новосибирского производителя литий-ионных аккумуляторов "Лиотех" (контролируется "Роснано"), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Арбитражного суда Новосибирской области.

В конце августа на собрании кредиторов было принято решение о заключении мирового соглашения между предприятием и кредиторами. Среди кредиторов - "Роснано", Федеральная налоговая служба и Министерство экономического развития Новосибирской области.

"Суд утвердил мировое соглашение в отношении предприятия", - сказали ТАСС в суде.

Долги "Лиотеха" составляют около 10 млрд рублей.

В мае 2018 года председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс сообщал журналистам, что компания "Роснано" отказалась от банкротства "Лиотеха" и планирует вывести объем продаж завода на уровень 1 млрд рублей. Тогда главным компонентом решения задачи называли совместный заказ Новосибирска и области на партию электробусов с удлиненным ходом. Кроме того, ранее в "Роснано" говорили о целесообразности сдачи в аренду части промплощадки предприятия.

Завод "Лиотех" - крупное предприятие по производству литий-ионных аккумуляторов. Открылся в декабре 2011 года как СП "Роснано" и китайской Thunder Sky Group. Общий объем инвестиций составил 14,8 млрд рублей, но завод так и не вышел на проектную мощность. В 2013 году из проекта вышел китайский партнер, а с 2016 года в компании "Энергетические решения", управляющей заводом, началось конкурсное производство.

Теги
РоссияНовосибирская область
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