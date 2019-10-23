Минпросвещения назвало недопустимой просьбу школы Новокузнецка закупить парты для учеников

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минпросвещения назвало недопустимыми действия руководства школы Новокузнецка, которое обязало родителей будущих первоклассников закупить парты и стулья. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе министерства.

Директор одной из муниципальных школ Новокузнецка попросила родителей сдать по 2,2 тыс. рублей на покупку в класс стульев и парт - тогда детей с территорий, не закрепленных за этой школой, зачислили бы в образовательное учреждение. После жалоб родителей прокуратура внесла представление председателю комитета образования города. В ведомстве пояснили, что после внесения представления все дети были зачислены в первый класс.

"Ситуация, описанная в сообщениях о школе города Новокузнецк, - это частный случай нарушений и недопустимого поведения со стороны отдельных работников администраций школ и управленцев на местах, не имеющий ничего общего с реальностью проходящих процессов в развитии образовательной инфраструктуры", - сказал представитель пресс-службы.

В министерстве подчеркнули, что только за 2019 год Кемеровская область получила свыше 1,75 млрд рублей федеральной поддержки по линии национального проекта "Образование", при этом свыше 1,2 млрд - конкретно на строительство и развитие доступности школ. "Поддержка в финансировании обеспечивается в рамках нацпроекта каждому субъекту Российской Федерации, опирается на реальные запросы из региона", - добавили в пресс-службе.