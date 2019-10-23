Нового подрядчика на ликвидацию ущерба Байкальского ЦБК определят к ноябрю

ИРКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Новый подрядчик для работ по ликвидации накопленного экологического ущерба Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) будет определен до конца октября 2019 года. Об этом сообщили в среду на сайте правительства Иркутской области.

"Новый подрядчик по ликвидации последствий негативного воздействия отходов БЦБК будет определен до конца октября 2019 года", - сообщила пресс-служба.

В пресс-релизе уточняется, что это стало известно после обсуждения вопроса в Москве первым заместителем губернатора - председателем регионального правительства Иркутской области Русланом Болотовым с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

В пресс-службе пояснили, что компания "Росгеология", которая на сегодняшний день является единственным подрядчиком по выполнению работ на БЦБК, "до сих пор не предоставило технического решения по утилизации шлам-лигнина, откорректированной проектной документации и ряда других документов". "Это является существенным нарушением контракта, - отметили в пресс-службе. - Со стороны заказчика - регионального министерства природных ресурсов и экологии - неоднократно направлялись претензионные письма в адрес подрядчика, однако результатов это не принесло".

В сентябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, правительству Иркутской области совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ провести конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов БЦБК. Кроме того, кабмину поручено утвердить перспективный проект развития территорий находящегося в процедуре банкротства БЦБК. Доклад по этим вопросам президенту России должен быть представлен до 1 ноября.

БЦБК с 1960-х до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - города на берегу Байкала на юге Иркутской области, где живет более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов).