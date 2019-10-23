Томский губернатор попросил Совфед поддержать проект по возврату налога на добычу нефти

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин попросил Совет федераций поддержать разрабатываемый регионом проект механизмов возврата недропользователям налога на добычу "трудной" нефти экспериментальными методами. Эту тему он поднял на "Часе субъекта" в верхней палате парламента.

"Мы дали старт проекту "Палеозой", который позволит получить новые технологии извлечения "трудной" нефти и существенно увеличить в дальнейшем объемы добычи по всей стране. В проекте участвует Министерство природных ресурсов и экологии, однако финансовую нагрузку, и весьма серьезную, несут сами недропользователи. Мы обратились в Минприроды РФ с просьбой разработать механизм возврата НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых - прим. ТАСС) на геологоразведку таких недр. И я прошу сенаторов поддержать этот важнейший для экономики страны проект" - сказал Жвачкин.

Как уточнил губернатор журналистам, речь идет об изменениях в налоговом законодательстве, касающиеся "трудной" нефти, полученной экспериментальным методом. Жвачкин отметил, что в настоящее время в Томской области и во множестве других субъектов РФ можно добыть только половину запасов нефти - вторая относится к так называемой "трудной", которую пока добывать не рентабельно. При этом целые города, которые строились для добычи полезных ископаемых, исчерпали свои ресурсы дешевой нефти и приходят в запустение.

"Это государству надо, чтобы больше было нефти, и государство должно участвовать. В чем? В предоставлении льгот. Сегодня этой ["трудной"] нефти все равно нет, и, вводя эти льготы на несуществующую нефть, государство ничего не теряет <...> Мы просим государство налогом не облагать эти деньги - они [пойдут] на разработку инновационного продукта", - сказал губернатор.

Нефтегазовой отрасли обеспечивает в Томской области 30% валового регионального продукта. При этом объемы добычи нефти сокращаются в течение уже нескольких лет - с 2014 года добыча упала с 10,8 до 9,8 млн тонн. В 2025 году добыча нефти в регионе может сократиться до 5 миллионов тонн в год. Власти региона совместно с вузами и нефтяными компаниями ищут способы добычи трудноизвлекаемых запасов.