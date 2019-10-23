Власти Новосибирска планируют разместить в здании старой военной телестанции музей

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска совместно с Новосибирским государственным техническим университетом (НГТУ) планируют создать на месте старой военной телестанции, расположенной в одном из парков Кировского района города, инженерный музей и городской клуб юных техников (КЮТ), сообщила ТАСС в среду вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"В 2014-2015 годах мы обратили внимание на старую [телестанцию "Орбита"], которая находится рядом с территорией парка "Бугринская роща". Она принадлежала тогда военным, <…> мы связались с военными, долго обсуждали вопрос о передаче этого объекта городу. Правда в начале они хотели нам отдать объект без тарелки на крыше здания. Но мы хотели взять все целиком, потому что без тарелки терялась "атмосфера". Сейчас мы получили на баланс и здание, и тарелку", - рассказала Терешкова.

По словам вице-мэра, в здании планируется разместить городской клуб юных техников и выставочные экспозиции об инженерах, которые проектировали Новосибирск. Сейчас разрабатывается примерная концепция музея, которая пройдет общественные обсуждения.

"Я думаю, что для исполнения проекта мы будем выходить на федеральное финансирование, потому что здание находится в очень плохом состоянии и требует значительных вложений", - сказала Терешкова.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, проект музея на базе телестанции мэрия города будет разрабатывать совместно с вузом. "У НГТУ есть проект, называется "Sфера влияния". Это проект, где студенты исследуют городские постройки, которые можно было бы привести в порядок и сделать какое-то местное сообщество. И сейчас исследуется эта тарелка, <…> но музей в этом здании был бы идеален", - сказал Лобанов.

По его словам, помимо "Орбиты" в проект входит кинотеатр "Рассвет" в Кировском районе города, водоем, находящийся в частном секторе, называемый "озеро Грез", площадь Лыщинского и несколько объектов на территории университета.