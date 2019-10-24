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В Кузбассе мужчина погиб после нападения медведя

Инцидент произошел в Топкинском районе

КЕМЕРОВО, 24 октября. /ТАСС/. Тело жителя Кузбасса обнаружено с ранами, характерными при нападении медведя, проводится проверка. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

Это первый зафиксированный в этом году случай нападения медведя на человека в Кузбассе. Ранее власти региона опровергали информацию из социальных сетей, что в 2019 году медведи массово атаковали людей. В 2019 году было два случая нападения медведей на пасеки и один - на домашний скот, уточняли в администрации области. Численность особей бурого медведя в Кузбассе составляет более 3 тысяч.

"23 октября текущего года около 12 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве Топкинского района тела 64-летнего местного жителя с травмами, характерными при нападении дикого животного. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Житель Топкинского района отправился в лес, взяв с собой ружье, но не вернулся в назначенное время. Его сын вместе со знакомым отправился искать 64-летнего мужчину и встретил медведя. Люди выстрелили и забрались на дерево, из-за темноты не зная, попали ли они в хищника. Затем они позвонили егерю, который прибыл на место и обнаружил застреленного медведя и тело пропавшего охотника.

Следствие устанавливает причины смерти потерпевшего и имел ли он разрешение на охоту.

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РоссияКемеровская область
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