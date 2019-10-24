Пострадавшие от паводков предприниматели Тулуна требуют от властей усиления мер поддержки

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, пострадали более 100 населенных пунктов. Несколько сотен предпринимателей лишились своего бизнеса, большая часть из них - около 300 человек - работали в Тулуне.

ИРКУТСК, 24 октября. /ТАСС/. Предприниматели Тулуна в Иркутской области, который сильно пострадал от летних паводков, недовольны объемом оказанной им помощи и требуют от местных властей усиления мер поддержки, упрощения процедуры выделения земельных участков и федеральной субсидии. О своих требованиях они заявили в четверг на санкционированном митинге, сообщила ТАСС один из организаторов акции Татьяна Саркулова. В ней, по ее словам, приняли участие около 250 человек.

"Нам выплатили по 200 тыс. рублей единовременной помощи, приезжали представители Сбербанка, провели реструктуризацию, на этом - все. Помощью это назвать не можем. Кроме того, землю нам будут выдавать через аукцион, мы не согласны с таким порядком", - сказала Саркулова.

Мэр Тулуна Юрий Карих пояснил ТАСС, что земельные участки для ведения предпринимательской деятельности в Тулуне уже найдены - под один большой торговый комплекс и несколько участков в разных частях города для небольших торговых точек. Сейчас эти земельные участки формируются. "Далее мы будем действовать по закону: любой земельный участок предоставляется на аукционе, на конкурсной основе, законодательство не предусматривает возможности предоставлять землю просто так, такого порядка не существует, есть только аукцион", - сказал Карих.

Предоставлением субсидии из федеральных средств занимается областное правительство, отметил мэр Тулуна. "Я знаю, что там нужно составить бизнес-план, есть определенные требования, необходимый пакет документов, и знаю, что предприниматели все это делают, готовят документы", - сказал он. По последним данным, поступило 1148 заявлений о предоставлении такой субсидий, из них принято решение о предоставлении субсидий по 501 заявлению на общую сумму 100,2 млн рублей.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, выплаты по 200 тыс. рублей получили свыше 400 предпринимателей. "Предоставление субсидий (до 1,5 млн рублей) предпринимателям планируется для возобновления их деятельности. Общий объем финансирования составляет 500,5 млн рублей, в том числе 500 млн рублей - из федерального бюджета. Прием документов от предпринимателей ведется с 4 октября по 7 ноября", - отметили в правительстве региона.