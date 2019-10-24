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Жителя Хакасии приговорили к трем годам лишения свободы за помощь террористам

По данным регионального управления ФСБ, Шахриер Абдурахимов переводил деньги боевикам в Сирию

ТАСС, 24 октября. Жителя Абакана (Хакасия) Шахриера Абдурахимова приговорили к трем годам лишения свободы за содействие террористической организации "Исламское государство" (запрещенной в России - прим. ТАСС). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"Приговором Дальневосточного окружного военного суда Абдурахимов Ш. У. признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении. Абдурахимов обвинялся по ч. 1 ст. 205 УК РФ.

По данным ведомства, Абдурахимов дал присягу лидеру террористов Аль-Багдади и переводил деньги боевикам в Сирию. Опасаясь уголовного преследования, он выехал за пределы Хакасии, но был задержан оперативниками ФСБ на границе Тюменской и Томской области.

Теги
РоссияХакасия
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