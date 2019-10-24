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Выставка проектов архитектуры и дизайна открылась в вагоне метро Новосибирска

Экспозиция расположена на платформе станции "Площадь им. Н. Г. Гарина-Михайловского"
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Описание
© Наталья Покидова/ТАСС
© Наталья Покидова/ТАСС
© Наталья Покидова/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) по случаю празднования своего 30-летия, которое отмечается 30 октября, открыл выставку работ студентов и преподавателей в вагоне новосибирского метрополитена.

Выставка открылась на платформе станции метро "Площадь им. Н. Г. Гарина-Михайловского". Поезд с вагоном, в котором организована выставка, располагался на не используемых для ежедневных перевозок путях, что позволило не нарушать режим работы метрополитена. На открытии собрались первые лица Новосибирска, студенты НГУАДИ и другие жители города.

"Мы действительно сегодня счастливы открыть выставку, которую, надеемся, посетят очень многие люди - тысячи жителей Новосибирска и гости города. Мы надеемся, что всех порадуют творческие работы наших студентов", - сказала на открытии выставки ректор НГУАДИ Наталья Багрова.

Выставка работ продлится три месяца. В экспозицию вошли проекты в сфере архитектуры и дизайна архитектурной среды, работы кафедр промышленного дизайна, дизайна костюма, а также интересные факты из архитектуры Новосибирска и НГУАДИ.

Как отметил на открытии выставки мэр Новосибирска Анатолий Локоть, студенты и выпускники НГУАДИ умеют находить необычные архитектурные и дизайнерские решения для города, например, облагораживают и превращают в арт-объекты трансформаторные будки во дворах, которые невозможно убрать во время благоустройства территории.

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) основан в 1989 году. В нем готовят архитекторов, дизайнеров, художников монументально-декоративного искусства.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий Евгеньевич
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