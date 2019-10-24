Иркутские власти заявили об опасности загрязнения Байкала со стороны БЦБК из-за паводков

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Летние паводки в Иркутской области усилили опасность загрязнения озера Байкал надшламовыми водами с промышленной площадки Байкальского целлюлозно-картонного комбината (БЦБК). Об этом сообщил в четверг в Госдуме на парламентских слушаниях "О ходе реализации поручений президента РФ по сохранению озера Байкал" председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол.

"Этим летом в Иркутской области прошли сильные дожди, было масштабное наводнение, стихия коснулась и Байкальска, в южной части Прибайкалья вышли из берегов малые реки. В результате проливных дождей карты БЦБК оказались залиты водой и переполнены, в них скопилось почти 1,5 млн тонн надшламовых вод. Сама промплощадка БЦБК представляет серьезную угрозу для экосистемы Байкала", - сказал Сокол.

Он пояснил, что в результате проливных дождей в зону ЧС попали объекты инфраструктуры промышленной площадки БЦБК. "Разрушены главный технологический мост через реку Солзан, автомобильный и пешеходные мосты через реку Харлахта, многочисленным повреждениям и разрушению подверглись участки тепловых и канализационных сетей, изменились русла рек", - рассказал спикер регионального парламента.

Сокол уточнил, что комплекс сооружений комбината не эксплуатируется с 2013 года и подвергается разрушению. "Купол загрязненных подземных вод, расположенных под площадкой, оценивается в 38 метров и продолжает оставаться источником загрязнения прибрежной зоны Байкала, - отметил он. - Всего в 500 метрах от Байкала в аварийных накопителях очистных находятся порядка 200 тонн жидкости, содержащей очень опасное вещество - черный щелок. Объем жидкости в аварийных накопителях ограничен, на сегодня он достиг критического уровня".

По его словам, бюджету Иркутской области на реализацию мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов БЦБК Минприроды РФ в 2017-2018 гг. предоставило субсидии на сумму более 1,3 млрд рублей. "Использовано за указанный период только 193,7 млн рублей. Поставленная президентом РФ задача по рекультивации отходов БЦБК на сегодняшний день не только не выполнена, но и нет реальных предпосылок для ее решения в ближайшей перспективе", - добавил Сокол.

БЦБК с 1960-х гг. до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - города на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. За 50 лет работы БЦБК накопил порядка 6,5 млн тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов).