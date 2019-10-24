Власти Новосибирска намерены отремонтировать дороги на 1 млрд рублей в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирска в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" намерены провести ремонт городских дорог на 1 млрд рублей. Около половины суммы будет направлено на объекты, переходящие с 2019 года, сообщил журналистам в четверг начальник управления дорожного строительства мэрии Юрий Демин.

"Есть у нас результаты общественных слушаний, диагностики дорог, которые делает наш профильный институт. Исходя из этого, мы сформировали проект плана на 2020 год. Туда вошли три объекта, переходящих по реконструкции. Больше половины денег они у нас съедают - 500 млн рублей, но мы их закончим на будущий год. Еще 500 млн нужно эффективно распределить. Указанные средства поступят из федерального бюджета", - сказал Демин.

По его словам, средства будут направлены на один объект капитального ремонта - улицу Большевистскую, которая является одной из крупнейших и загруженных дорог города. Также будут отремонтированы два участка на Бердском шоссе, которое ведет к выезду из города. Предполагается не только ремонт проезжей части, но и восстановление газона и бордюров на одном из участков, установка ограждения. Кроме того, планируется ликвидация четырех мест концентрации ДТП.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.