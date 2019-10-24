Кемеровская область согласовала выделение земель под автодорогу в Томск

КЕМЕРОВО, 24 октября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал распоряжение о согласовании документации по планировке территории для строительства межрегиональной дороги Тайга (кузбасский город) - Томск. Документ опубликован в четверг на сайте правительства региона.

"Согласовать документацию по планировке территории для размещения объекта регионального значения "Строительство автомобильной дороги Томск - Тайга в Томской и Кемеровской областях", подготовленную на основании распоряжения администрации Томской области", - говорится в документе.

Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев рассказал ТАСС, что проект автодороги уже разработан и направлен на экспертизу. "Мы работаем над тем, чтобы в этом году получить [заключение]. Работаем над тем, чтобы привлечь, в том числе, федеральный бюджет. Когда будет ясна стоимость проекта в целом, будем заниматься источниками финансирования", - сообщил Баев.

Дорога протяженностью 68 км имеет стратегическое значение для Кемеровской и Томской областей. В частности, томские предприятия для выхода на Транссибирскую магистраль сегодня вынуждены ехать до Новосибирска, что значительно увеличивает цену продукции. Планируется, что дорога длиной 68 км станет платной для коммерческих организаций. Предварительно, стоимость строительства оценивается в 7 млрд рублей, из которых около 3 млрд внесут Кемеровская и Томские области. Власти этих регионов также планируют привлечь к проекту Газпромбанк.