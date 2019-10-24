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В Кемеровской области возбудили дело о хищении 10 млн руб., выделенных на теплоснабжение

По данным прокуратуры, теплоснабжающая организация в Прокопьевске незаконно включила в тариф экономически необоснованные расходы

ТАСС, 24 октября. Следственные органы по материалам проверки прокуратуры возбудили в Кемеровской области уголовное дело по факту хищения 10 млн рублей, выделенных теплоснабжающей организации в виде субсидии из муниципального бюджета. Об этом сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры.

"В Кемеровской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении субсидии в размере около 10 млн рублей путем завышения тарифа на тепловую энергию", - говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что теплоснабжающая организация незаконно включила в тариф на тепло экономически необоснованные расходы. В результате стоимость тепловой энергии для жителей Прокопьевска была завышена на 167,4%. Муниципальный бюджет для компенсации выпадающих доходов выделил компании в виде субсидии 10 млн рублей, которыми теплоснабжающая организация распорядилась по своему усмотрению. По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Теги
РоссияКемеровская область
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