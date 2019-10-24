В трех регионах Сибири 25 октября ожидается мокрый снег, дождь и порывистый ветер

ТАСС, 24 октября. Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Хакасия снег, дождь и порывистый ветер. Об этом в четверг сообщают региональные управления МЧС.

"В Новосибирской области по прогнозам синоптиков в ближайшие дни сохраняется неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Дождь и мокрый снег, минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололеда, туманы по области могут ухудшить видимость до 1 км", - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, порывы ветра в Новосибирской области будут достигать 18 м/с. Аналогичная погода - дождь, мокрый снег, гололедица и ветер до 22 м/с - прогнозируется в ближайшие сутки в Алтайском крае. В Хакасии 25 октября ожидается сильный ветер до 24 м/ с, снег и метели.