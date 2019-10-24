В Абакане предложили установить памятник погибшему мэру

ТАСС, 24 октября. Обращение с просьбой установить памятник погибшему мэру Абакана (Хакасия) Николаю Булакину поступило в городскую администрацию, его рассматривает специальная комиссия, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Булакин погиб в ДТП 14 октября на юге Красноярского края. Петиция об увековечивании памяти мэра, возглавлявшего город с 1995 года, появилась также и на портале change. org.

"У нас в администрации города создана комиссия по увековечиванию памяти Николая Генриховича Булакина. Комиссия собирает предложения до 1 декабря. До 15 декабря комиссия должна обобщить предложения и определиться по самым интересным идеям. Что касается памятника Николаю Генриховичу <...>, такое письмо поступало, и оно тоже рассматривается", - сказал представитель мэрии. В горадминистрации добавили, что в обращении предлагается изобразить погибшего мэра едущим на самокате.

По словам собеседника агентства, Булакин действительно катался на самокате. "Он купил его летом 2018 года", - отметили в мэрии.

Булакин родился 17 декабря 1952 года в Томске. После окончания МГУ в 1976 году работал инженером в конструкторском бюро НПО "Энергия" в Московской области, с 1979 года обучался в очной аспирантуре Московского авиационного технологического института.

В 1985 году он переехал в Абакан, работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой высшей математики в Абаканском филиале Красноярского политехнического института. 29 апреля 1995 года Булакин был избран главой администрации Абакана, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.