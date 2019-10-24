В Красноярске осудили организатора женской террористической ячейки

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Жительницу Красноярска приговорили к двум годам колонии-поселения за организацию женской ячейки, ориентированной на террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, являвшейся лидером радикальной религиозной ячейки, ориентированной на идеологию МТО (международной террористической организации - прим. ТАСС) "ИГИЛ" (прежнее название запрещенной в России организации "Исламское государство", ИГ - прим. ТАСС), функционировавшей в г. Красноярске", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что женщина "признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России, с назначением наказания в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении".

По данным ведомства, женщина пропагандировала среди участниц терроризм.