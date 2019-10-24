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Паводок в Иркутской области

Мутко поручил властям Приангарья уточнить потребность в средствах на восстановление жилья

Вице-премьер отметил, что на данный момент выданы свидетельства на сумму 16,2 млрд рублей, хотя на восстановление жилищных прав было выделено 14,7 млрд рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил властям региона в ближайшее время определить потребность субъекта в дополнительных средствах, необходимых для восстановления жилья для пострадавших во время паводков в регионе. Об этом он сообщил на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.

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"Уже на сегодняшний день выдано 5792 свидетельства на сумму 16,2 млрд. <...> В связи с тем, что мы выделили 14,7 млрд рублей на восстановление жилищных прав, <...> нам нужно в это постановление внести изменения, надо посмотреть, какие дополнительные ресурсы [необходимы]. И, конечно, здесь губернатор - это его персональная ответственность - должен дать в Минстрой такую цифру", - сказал Мутко.

Согласно материалам к правкомиссии, в настоящее время принято 6472 заявления.

"Получается так: мы выдали сертификаты на 16 млрд рублей. Формально если говорить, вы не имеете права их выдавать, потому что они финансово не обеспечены", - заявил вице-премьер.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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