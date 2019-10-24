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Паводок в Иркутской области

Мутко считает, что Иркутская область не справляется с восстановлением жилья после паводков

Вице-премьер отметил, что в таком случае необходимо передать эту задачу под федеральное управление

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, на заседании в четверг раскритиковал работу властей региона по восстановлению жилья для пострадавших при ЧС. Он отметил, что, если регион не справляется с задачей, то необходимо передать ее под федеральное управление.

"Деньги правительства РФ - это не деньги субъекта, но ничего не происходит. <...> Я считаю, что это не работа по восстановлению, она должна быть абсолютно другой - надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление и говорить, что регион с этим не справляется", - сказал он.

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В настоящее время, как сообщил вице-премьер, принято 6472 заявления на восстановление жилья, выдано 5792 свидетельства на сумму 16,2 млрд рублей - почти на 2 млрд рублей больше, чем было выделено региону правительством РФ.

Согласно материалам к заседанию правкомиссии, оплачено 2233 свидетельства на 6,38 млрд рублей. Также принято 2494 заявления на проведение капитального ремонта от 2734 семей. Подготовлено пока 1605 свидетельств на сумму 491,1 млн рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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