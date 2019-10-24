Мутко считает, что Иркутская область не справляется с восстановлением жилья после паводков

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правкомиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, на заседании в четверг раскритиковал работу властей региона по восстановлению жилья для пострадавших при ЧС. Он отметил, что, если регион не справляется с задачей, то необходимо передать ее под федеральное управление.

"Деньги правительства РФ - это не деньги субъекта, но ничего не происходит. <...> Я считаю, что это не работа по восстановлению, она должна быть абсолютно другой - надо все отложить, наладить эту работу. Если нет, то просто надо брать прямое федеральное управление и говорить, что регион с этим не справляется", - сказал он.