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Финансирование "дорожного" нацпроекта в Омской области вырастет в 2020 году почти на 14%

Объем выделенных средств составит 3,73 млрд рублей

ОМСК, 24 октября. /ТАСС/. Омская область в 2020 году направит на мероприятия национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 3,73 млрд рублей федеральных и региональных средств, сообщила ТАСС в четверг помощник министра финансов региона Ольга Умова. Это почти на 14% больше объема средств, выделенных на нацпроект в 2019 году.

Проблему плохих дорог в регионе начали активно решать в 2016 году после того, как жительница города в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.

"В 2020 году на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в проекте бюджета предусмотрено выделение 3 млрд 737 млн рублей. 1 млрд рублей будет направлен на ремонт региональных и межмуниципальных дорог Омской городской агломерации, 880 млн рублей - на субсидии местным бюджетам для ремонта городских дорог, более 1 млрд 643 млн рублей - на региональные и межмуниципальные дороги Омской области. Еще 213,8 млн рублей пойдут на устройство автоматических пунктов весогабаритного контроля", - сказала Умова. В 2019 году на эти цели было направлено 3,28 млрд рублей.

В пресс-службе Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области уточнили, что за пределами городской агломерации по нацпроекту планируется отремонтировать 13 участков дорог и провести капитальный ремонт двух участков дорог. Общая протяженность отремонтированных дорог составит 115,12 км. В этом году в районах Омской области выполняется ремонт 20 участков дорог протяженностью 142,8 км.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

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РоссияОмская область
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