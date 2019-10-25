В центре Томска столкнулись внедорожник и автобус

ТОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Один человек погиб в центре Томска при столкновении внедорожника Mitsubishi Outlander и маршрутного автобуса, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Около 09:50 на переулке 1905 года у дома № 15, по предварительной информации, произошло столкновение двух встречных транспортных средств: Mitsubishi Outlander и ПАЗ-32054. При осмотре врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть 69-летнего мужчины - водителя автомобиля Mitsubishi Outlander"- говорится в сообщении.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 23 человека, в настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.