В алтайском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

ТАСС, 25 октября. Власти ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края, в котором живут почти 20 тыс. человек. Губернатор края отозвал министра промышленности и энергетики региона Александра Климина из командировки в Москву для координации работ по ликвидации аварии, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.

По данным синоптиков, температура воздуха в городе плюс пять градусов.

"Сегодня в 8:42 (4:42 мск) в результате нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ г. Яровое произошла остановка работы станции. <...> Органом местного самоуправления в городе введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Уточняется, что губернатор края Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина из московской командировки для координации работы всех задействованных в устранении аварии служб.

В пресс-службе добавили, что теплоснабжение в Яровом планируют восстановить к вечеру субботы, 26 октября.

"Запуск котла планируется во второй половине дня 26 октября", - говорится в сообщении.

Яровое - город в степной зоне на границе Алтайского края и Казахстана с населением около 20 тыс. человек. Город считается курортным - там находятся два соленых озера с целебными грязями.

Проблемы в теплоснабжении Ярового возникали регулярно из-за ветхости мощностей, включая аварии в прошлом отопительном сезоне. Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Подготовку ТЭЦ проводило муниципальное предприятие. С 1 октября к работе на ТЭЦ приступила новая эксплуатирующая организация, которая должна была продолжить ремонтные работы и обеспечить бесперебойные поставки угля.