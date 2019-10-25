Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В алтайском городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ

В Яровом, который расположен на границе Алтайского края и Казахстана, живут около 20 тыс. человек

ТАСС, 25 октября.  Власти ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края, в котором живут почти 20 тыс. человек. Губернатор края отозвал министра промышленности и энергетики региона Александра Климина из командировки в Москву для координации работ по ликвидации аварии, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.

По данным синоптиков, температура воздуха в городе плюс пять градусов.

"Сегодня в 8:42 (4:42 мск) в результате нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ г. Яровое произошла остановка работы станции. <...> Органом местного самоуправления в городе введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. Уточняется, что губернатор края Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина из московской командировки для координации работы всех задействованных в устранении аварии служб.

В пресс-службе добавили, что теплоснабжение в Яровом планируют восстановить к вечеру субботы, 26 октября. 

"Запуск котла планируется во второй половине дня 26 октября", - говорится в сообщении.

Яровое - город в степной зоне на границе Алтайского края и Казахстана с населением около 20 тыс. человек. Город считается курортным - там находятся два соленых озера с целебными грязями.

Проблемы в теплоснабжении Ярового возникали регулярно из-за ветхости мощностей, включая аварии в прошлом отопительном сезоне. Для подготовки ТЭЦ Ярового к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов при правительстве региона была создана межведомственная рабочая группа. Подготовку ТЭЦ проводило муниципальное предприятие. С 1 октября к работе на ТЭЦ приступила новая эксплуатирующая организация, которая должна была продолжить ремонтные работы и обеспечить бесперебойные поставки угля.

Теги
РоссияТоменко, Виктор Петрович
Реклама на ТАСС
Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Патрушев: следствие даст оценку действиям чиновников по ситуации с природными ЧС в Сибири
Секретарь Совета безопасности напомнил, что в этом году не удалось предотвратить разрушительные последствия природных явлений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС