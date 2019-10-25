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Начальника межрайонной инспекции ФНС на Алтае арестовали по обвинению в мошенничестве

Двое мужчин в результате мошеннических действий завладели деньгами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей

БАРНАУЛ, 25 октября. /ТАСС/. Руководитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Алтайском крае, которого обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн рублей, помещен под стражу по ходатайству следователя, а его соучастник заключен под домашний арест. Об этом сообщается в пятницу на сайте СУ СК по региону.

"По ходатайству следователя в отношении начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, соучастнику преступления, 48-летнему местному жителю, в качестве меры пресечения суд избрал домашний арест", - говорится в сообщении.

Оба мужчины обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС вступил в сговор со своим знакомым, они ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска относительно результатов налогового контроля. Они пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых к доначислению налогов путем взятки в размере более 3 млн рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий обвиняемые завладели деньгами предпринимателя на сумму 1,5 млн рублей.

После получения денег в тот же день они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю. По местам жительства и работы обвиняемых проведены обыски. Для обеспечения гражданского иска следственными органами СК наложен арест на имущество обвиняемых: дорогостоящую недвижимость и автомобили. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Теги
РоссияАлтайский край
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