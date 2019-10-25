Пострадавших от паводков в Тулуне и Нижнеудинске освободят от взносов на капремонт

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Собственники жилья в многоквартирных домах, попавших в зону затопления в городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт за три месяца - июль, август и сентябрь. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.
"Собственники жилья в многоквартирных домах, попавших в зону затопления в Тулуне и Нижнеудинске в Иркутской области, на три месяца будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт", - сообщила пресс-служба.
По словам гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Константина Рассолова, в Тулуне таких домов 25, в Нижнеудинске - 69. В них сейчас за счет средств их областного бюджета проводится капитальный ремонт, приводятся в порядок подвалы, отмостки, цоколи, электрические сети.
"Деньги по решению губернатора региона Сергея Левченко выделяет областной бюджет. И на три месяца - июль, август, сентябрь - собственники многоквартирных домов, которые попали в зону затопления, будут освобождены от взносов на капитальный ремонт - компенсацию за них тоже внесет областной бюджет", - приводит слова Рассолова пресс-служба. В следующем году, по словам генерального директора фонда, планируется провести комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов, попавших в зону затопления в Тулуне и Нижнеудинске.