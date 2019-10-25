Пострадавших от паводков в Тулуне и Нижнеудинске освободят от взносов на капремонт

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Собственники жилья в многоквартирных домах, попавших в зону затопления в городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт за три месяца - июль, август и сентябрь. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.