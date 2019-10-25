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Выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря

Предыдущий глава города Николай Булакин 14 октября погиб в ДТП

ТАСС, 25 октября. Выборы мэра Абакана (Хакасия), предыдущий глава которого Николай Булакин погиб в ДТП, назначены на 22 декабря. Решение принято на сессии совета депутатов, сообщила администрация города.

"Такое решение сегодня после непродолжительных дебатов принял Совет депутатов города Абакана на внеочередной сессии: из 28 зарегистрированных депутатов 25 проголосовали за назначение досрочных выборов главы города Абакана на 22 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

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Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, в субботу официальное решение планируется опубликовать в газете "Абакан", а с воскресенья желающие смогут выдвигать свои кандидатуры. Сроки избирательной кампании будут сокращены на треть.

Предыдущий мэр Николай Булакин, руководивший городом 24 года, погиб 14 октября в ДТП на юге Красноярского края. Главной администрации Абакана он был избран 29 апреля 1995 года, затем переизбирался в 1999, 2004, 2008, 2013 и 2018 годах.

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