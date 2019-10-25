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В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту хищения средств при строительстве школы

Строительство учебного заведения на 825 мест в Заводском районе Новокузнецка началось в 2013 году и до сих пор не завершено

КЕМЕРОВО, 25 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кузбассе по факту хищения средств федерального и областного бюджетов, которые были выделены на строительство школы в Новокузнецке. В настоящий момент образовательное учреждение так и не достроено, выделенные на него деньги освоены не в полном объеме, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"В Новокузнецке по материалам прокурорской проверки возбуждено дело о хищении при строительстве школы. Договор [на строительство] был заключен в 2013 году между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная школа №81 имени Е. И. Стародуба" и государственным предприятием на сумму 1,1 млрд рублей, финансирование осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. По результатам проверки установлено, что по состоянию на сентябрь 2019 года не выполнены работы по договору на сумму 9,1 млн рублей, чем федеральному и областному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере", - сказали в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Строительство общеобразовательной школы №81 на 825 мест в Заводском районе Новокузнецка началось в 2013 году и через несколько лет было приостановлено. Местные власти объясняли это недостаточным финансированием, из-за чего сроки сдачи объекта неоднократно переносились. После смены подрядчика весной текущего года работы возобновились. Школа должна была быть открыта к началу текущего года, но строительные работы в здании к настоящему моменту полностью не завершены.

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РоссияКемеровская область
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