На всех рудниках Заполярного филиала "Норникеля" проводятся проверки после гибели горняков

В минувший вторник тела трех человек были обнаружены в одной из горных выработок рудника "Таймырского". Причиной гибели работников могло стать низкое содержание кислорода в горной выработке. По данным исследования отобранных проб, полученных в независимой лаборатории АО "Промбезопасность", содержание кислорода в груди забоя составило около 2%, отмечается в сообщении "Норникеля".

НОРИЛЬСК, 25 октября. /ТАСС/. Проверки с отбором проб воздуха проводятся на всех рудниках Заполярного филиала компании "Норникель" после гибели трех человек в выработке рудника "Таймырского", сообщается на официальном сайте "Норникеля".

"По указанию представителя Управления горного надзора [Ростехнадзора] осуществлена проверка всех тупиковых горных выработок рудника "Таймырского" с проведением отбора проб. Превышения предельно-допустимых концентраций ядовитых газов выявлено не было, объем кислорода составляет более 20%. По словам директора Заполярного филиала "Норникеля" Николая Уткина, в настоящий момент аналогичные проверки проводятся на всех рудниках Заполярного филиала. Уже обследовано порядка 70% выработок", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что все проверенные выработки эксплуатируются в соответствии с федеральными нормами и правилами безопасности при ведении горных работ, наличие в шахтной атмосфере ядовитых или взрывоопасных газов не обнаружено. Полную проверку планируется завершить не позднее 26 октября.

На руднике "Таймырском" проведут дополнительные мероприятия для обеспечения безопасных условий работы. В связи со случившимся все рудники переведены на особый режим, который подразумевает усиленный контроль за соблюдением требований безопасности труда.

По версии следствия, 22 октября двое сотрудников спустились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1,345 тыс. метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того, как все трое перестали выходить на связь, на их поиски отправилась группа, которая и обнаружила погибших. Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 216 УК РФ).