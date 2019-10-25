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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся в выходные

Активные поиски проходят в светлое время суток, оперативный штаб работает круглосуточно

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе Красноярского края продолжатся и в выходные. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Решения о прекращении поисковых работ не принималось, поэтому они продолжатся и в выходные", - сказал представитель ведомства. Активная поисковая операция проходит в светлое время суток, круглосуточно работает оперативный штаб.

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Прорыв дамб в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на золотодобывающем прииске на Сейбе произошел 19 октября. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.

Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Суд в Красноярске 21 октября арестовал на два месяца гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных - горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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