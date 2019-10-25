Поисковые работы на месте прорыва дамбы в Красноярском крае продолжатся в выходные

КРАСНОЯРСК, 25 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе Красноярского края продолжатся и в выходные. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Решения о прекращении поисковых работ не принималось, поэтому они продолжатся и в выходные", - сказал представитель ведомства. Активная поисковая операция проходит в светлое время суток, круглосуточно работает оперативный штаб.