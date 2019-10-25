Из скважины на "Усольехимпроме" в Иркутской области произошла утечка ядовитых отходов

ТАСС, 25 октября. Утечка ядовитых отходов, предположительно, токсичного эпихлоргидрина, произошла в пятницу на территории обанкротившегося предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области. Угрозы для населения нет, сообщил ТАСС мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

"Произошла разгерметизация скважины рассолопромысла, куда были закачаны с предприятия "Усольехимпром" отходы. <...> В течение полутора часов спасателями химфармзавода течь была устранена. Скорее всего, [в скважинах были] отходы эпихлоргидрина. Угрозы населению нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полтора часа отходы текли в почву на поле, где находятся емкости с отходами, но попадания в реки или дальнейшего распространения не произошло. Аварию вовремя устранили сотрудники компании, пробы земли переданы в лабораторию МЧС. Оценка ущерба экологии природоохранной прокуратурой начнется 26 октября. "Уведомили всех - и полицию, и спасателей, и природоохранную прокуратуру, и единую дежурно-диспетчерскую службу", - добавил Торопкин.

Объем пролитой жидкости еще устанавливается. "Класс опасности, конечно, присутствует, но не могу сказать, какой. Причины тоже пока сказать не могу - или болты проржавели, или их кто-то скручивал, или еще что-то. Со скважиной [инцидент произошел] первый раз", - отметил мэр.

О ситуации с предприятием

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 18 июня 2019 года посетила "Усольехимпром" и назвала экологическую ситуацию на промплощадке тяжелейшей, поскольку там наблюдаются высокие концентрации загрязняющих веществ в почве, химикатами заражены металлоконструкции, разрушены помещения цехов. На промплощадке находятся емкости с 18 тыс. т токсичного эпихлоргидрина и с веществами, состав которых до конца непонятен. Также на территории расположен шламонакопитель, скважины, наполненные химическими веществами.

В Усолье-Сибирском, где расположена промплощадка, действует режим ЧС, введенный в ноябре 2018 года в связи с угрозой распространения химического загрязнения с территории завода, так как жители города похищали оттуда зараженные металл и стройматериалы. Промплощадка взята под охрану.