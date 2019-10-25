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Обыск ФСБ затронул десятилетний массив документов красноярского Минлесхоза

ФСБ ранее изъяла документы в министерстве в рамках межведомственной проверки его деятельности, в ходе которой вскрылись факты многочисленных нарушений

ТАСС, 25 октября. Изъятые ФСБ при обыске в Минлесхозе Красноярского края документы затрагивали десятилетний период деятельности министерства. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

По данным Рослесхоза, ФСБ изъяла документы в красноярском Минлесхозе в рамках совместной межведомственной проверки деятельности министерства, в ходе которой вскрылись факты многочисленных нарушений. Проверка проводилась по поручению Генпрокуратуры РФ после совещания, которое генеральный прокурор Юрий Чайка провел 25 сентября в Красноярске.

"Это обычный рабочий процесс, проведение совместной проверки, было очередное изъятие ряда документов. <…> Ретроспектива документов, которые изучаются правоохранительными, надзорными органами, достаточно большая, - срок до десяти лет. Подробно рассказывать в интересах проводимых проверок смысла нет, потому что круг тех лиц, который может изучаться, он очень широкий, это участники лесных отношений", - сказал Маслодудов, добавив, что министерство работает в обычном режиме.

По словам министра, проверочные мероприятия являются частью работы по наведению порядка в лесной отрасли региона. Ранее такую задачу ставил губернатор края Александр Усс.

Вопрос по шелкопряду

Рослесхоз сообщил, что проверка установила и факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с сибирским шелкопрядом. По предварительным оценкам, речь идет о более чем 100 млн рублей.

Маслодудов сообщил ТАСС, что комментировать "конкретные результаты проверки пока преждевременно". Директор филиала Рослезащиты - Центра защиты леса Красноярского края Владимир Солдатов сказал ТАСС, что не знает о данных фактах.

Очаг распространения шелкопряда на севере края был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров и за несколько лет выросла до 900 тыс. га при общей площади лесного фонда края в 160 млн га. Пораженная шелкопрядом площадь в Красноярском крае была наибольшей среди сибирских регионов. Основной очаг шелкопряда был уничтожен в Сибири в 2017 году, тогда на эти цели выделялось 1,5 млрд рублей.

Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-1996 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки.

Совещание в Красноярске

В конце сентября на совещании в Красноярске, генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручения органам прокуратуры провести масштабные проверки лесной отрасли в регионах РФ. Тогда полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибири составил 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей приходится на незаконные рубки.

Теги
РоссияКрасноярский край
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