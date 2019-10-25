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Новосибирский биотехнологический форум OpenBio посетило рекордное количество участников

Мероприятие прошло в наукограде Кольцово

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Биотехнологический форум OpenBio, проходивший с 22 по 25 октября в наукограде Кольцово под Новосибирском, посетило рекордное количество участников - около 940 человек, сообщила ТАСС на форуме в пятницу руководитель площадки открытых коммуникаций OpenBio Юлия Линюшина.

"В форуме зарегистрировались примерно 1 тыс. участников. По факту в мероприятиях OpenBio приняло участие рекордное количество человек - примерно 940 гостей", - сказала Линюшина, добавив, что в прошлом году в форуме приняло участие 800 человек.

По ее словам, на научную конференцию прибыли представители из 21 региона России, а также из 8 зарубежных стран.

Форум OpenBio проходил 22-25 октября в наукограде Кольцово под Новосибирском. Форум проводится с 2013 года, ежегодное мероприятие посвящено биотехнологиям и вирусологии. Программа OpenBio включает в себя научную конференцию, образовательные площадки для детей, мастер-классы, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партером форума.

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РоссияНовосибирская область
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