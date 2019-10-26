Попавший в ДТП под Кемерово автобус принадлежит подрядчику СУЭК

ТАСС, 26 октября. Автобус, в результате аварии с которым в Кемеровской области пострадали девять человек, принадлежит подрядной организации компании "СУЭК-Кузбасс". По факту аварии будет проведено внутреннее расследование, сообщил ТАСС в субботу официальный представитель "СУЭК-Кузбасс".

"Автобус, попавший в ДТП, принадлежит подрядной организации. По факту происшествия будет проведено внутреннее расследование", - сказал он, отметив, что компания, при необходимости, окажет всем пострадавшим помощь.

В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области сообщили ТАСС, что пострадавшие доставлены в травматологическую больницу в Прокопьевске. Источник в правоохранительных органах региона отметил, что большая часть попавших в аварию - женщины, один человек находится в тяжелом состоянии.

Как уточнили в управлении МВД по региону, ДТП произошло около 18:40 (14:40 мск) в районе поселка Севск Прокопьевского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

СУЭК - крупнейшая угольная компании России с производственными активами в 11 регионах РФ, в том числе в Кузбассе. В СУЭК входят восемь шахт и девятнадцать разрезов, девять обогатительных фабрик и установок, три порта, в которых компания является одним из основных акционеров.