Экспорт угля из Кузбасса в Европу может вырасти на 39% благодаря скидке РЖД

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Власти Кузбасса прогнозируют возможный рост объемов экспорта угля из региона в страны Европы не менее чем на 39% за IV квартал текущего года благодаря введенной Российскими железными дорогами (РЖД) скидке на отгрузку угля в направлении припортовых станций Северо-Западной железной дороги, которая будет действовать до конца года. Об этом сообщили в департаменте угольной промышленности Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

"От введения скидки 7,41% ожидается, что отгрузка угля [из Кузбасса] в IV квартале 2019 года в Северо-Западном направлении может увеличиться на 39% относительно аналогичного периода прошлого года. Данная мера положительно скажется на реализации добытого угольными компаниями энергетического угля. Улучшение ситуации с реализацией угля в Северо-Западном направлении стабилизирует экономику предприятий и поддержит присутствие Кузбасса на европейских рынках", - говорится в тексте ответа на запрос.

"Российские железные дороги" (РЖД) установили понижающий коэффициент 0,9259 (скидка 7,41%) к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля со станций Кемеровской области в направлении припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Скидка предоставляется под гарантии объемов перевозок. С июля аналогичная скидка была введена РЖД на перевозку энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, чтобы таким образом простимулировать угольщиков и переключить часть перевозок с перегруженного восточного направления в сторону портов юга России, где имелись резервы пропускной способности.

По данным регионального департамента угольной промышленности, не менее 18 крупных угольных компаний, работающих в регионе, уже подтвердили свою готовность воспользоваться скидкой РЖД на вывоз энергетического угля в направлении портов Северо-Запада. В их числе "СУЭК-Кузбасс", "Мечел", УК "Кузбассразрезуголь", УК "Сибантрацит", "Кузбасская топливная компания", "ТалТэк", "СДС-Уголь", "Стройсервис" и другие. Объем их поставок в настоящий момент корректируется. Сами угольные компании не смогли прокомментировать ТАСС планы по экспорту угля в Северо-Западном направлении, сославшись на то, что данная информация является коммерческой.

Власти Кузбасса, где добывается 60% всего российского угля, в текущем году неоднократно обращались к руководству РЖД с предложением и установить скидки на железнодорожные тарифы в наиболее востребованных направлениях. В связи с падением цен на уголь и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении некоторые угольные предприятия Кузбасса летом текущего года временно приостановили угледобычу и сообщили о сокращении годовых планов по добыче. Около 2 тыс. шахтеров направлены во внеплановые отпуска.