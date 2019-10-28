Мэра в пострадавшем от паводков Нижнеудинском районе выберут в декабре

Худоногов подал в отставку после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций)". По версии следствия, 2 июля 2019 года Худоногов, используя служебное положение, при помощи специалистов и техники муниципального учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района" организовал работы по ликвидации последствий паводка на личном участке.

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Дума пострадавшего от летних паводков Нижнеудинского района Иркутской области назначила на 22 декабря 2019 года выборы мэра, пост которого остается вакантным после ухода в отставку 13 июля предыдущего главы Сергея Худоногова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации последствий наводнения. Об этом в понедельник сообщается на сайте Нижнеудинской территориальной избирательной комиссии.

"28 октября дума муниципального района <…> приняла решение о назначении на 22 декабря 2019 года досрочных выборов мэра муниципального образования "Нижнеудинский район", - говорится в сообщении.

Дело в отношении Худоногова было возбуждено по итогам проверки, основанием для нее стал видеоролик, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске. Запись была размещена в соцсети "ВКонтакте". В пояснениях к видео говорится, что на кадрах дом мэра Худоногова, работы по ликвидации последствий паводка там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко после этого потребовал отстранить от должности Худоногова. Сам Худоногов ранее сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его адрес, связанные с видеороликом, являются вымыслом, в дальнейшем от комментариев он отказался. Худоногов возглавлял Нижнеудинский район с 1994 года.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежит сносу.