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В красноярском Минлесхозе за последние полгода прошло более 20 проверок

По словам министра лесного хозяйства Димитрия Маслодудова, первые выводы по проводимым проверкам могут быть известны уже в ноябре

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Более 20 проверок надзорных и правоохранительных органов проведено в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края за последние полгода. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр лесного хозяйства Димитрий Маслодудов.

25 октября ФСБ изъяло документы в региональном министерстве. По данным Рослесхоза, ФСБ изъяла документы в красноярском Минлесхозе в рамках совместной межведомственной проверки деятельности министерства, в ходе которой вскрылись факты многочисленных нарушений. Проверка проводилась по поручению Генпрокуратуры РФ после совещания, которое генеральный прокурор Юрий Чайка провел 25 сентября в Красноярске.

"На сегодняшний день мы прошли более 20 таких проверок. Ответили на более чем 400 запросов от разных контролирующих органов", - сообщил министр, добавив, что "активная фаза проверок" началась полгода назад. Он отметил, что проверки проводят надзорные и правоохранительные органы и затрагивают они не только министерство, но "и широкий круг лесопользователей". При этом изучаются документы и 2002 года. Первые выводы по проводимым проверкам могут быть известны уже в ноябре, сообщил министр, добавив, что в целом проверочные мероприятия продлятся до конца года.

Борьба с сибирским шелкопрядом

Так, Маслодудов отметил, что в рамках проводимых проверок изучается целевое использование средств на борьбу с сибирским шелкопрядом. Очаг распространения шелкопряда на севере края был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров и за несколько лет выросла до 900 тыс. га при общей площади лесного фонда края в 160 млн га. Пораженная шелкопрядом площадь в Красноярском крае была наибольшей среди сибирских регионов. Основной очаг шелкопряда был уничтожен в Сибири в 2017 году.

Рослесхоз сообщил, что проверка установила и факты нецелевого расходования средств федерального бюджета, выделенных на борьбу с сибирским шелкопрядом. По предварительным оценкам, речь идет о более чем 100 млн рублей.

"В 2017 году проводились беспрецедентные мероприятия по уничтожению сибирского шелкопряда на территории Красноярского края. Было выделено порядка 800 млн рублей федеральных средств. Проверка целевого использования, с разных сторон и контекстов, проводилась. Было выяснено, что определенные суммы были расходованы не в соответствии с теми планами, которые были изначально установлены. Там проверка незакончена", - прокомментировал Маслодудов. По его словам, по первым данным проверки эти средства были направлены на уставные цели. "Но насколько это можно отнести к вопросам и операциям по уничтожению сибирского шелкопряда, еще предстоит ответить экспертам", - добавил он.

В конце сентября на совещании в Красноярске генеральный прокурор Юрий Чайка дал поручения органам прокуратуры провести масштабные проверки лесной отрасли в регионах РФ. Тогда полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что ущерб от преступлений в лесной отрасли Сибири составил 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей приходится на незаконные рубки.

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