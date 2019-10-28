Фотовыставка "Первозданная Россия" открылась на Сибирском медиафоруме

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Первозданная Россия" открылась на втором Сибирском медиафоруме в Новосибирске. Увидеть более сотни фотографий из разных уголков страны можно будет до 1 ноября.

"Большое спасибо за возможность представить работы наших авторов со всей страны и особенно в рамках крупного медиафорума. Это <...> очень часто уникальные образцы отечественной природоохранной фотожурналистики, которые имеют более чем полувековую историю", - сказал замруководителя общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" Дмитрий Мосейкин на открытии.

Выставка проводится по инициативе угольной компании СУЭК и является частью общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия", который проводится с 2014 года для привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного наследия страны. Проект реализуется при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства культуры, Министерства природных ресурсов и экологии, а также Федерального агентства по туризму и Русского географического общества. За время действия проекта работы фотографов-натуралистов увидели миллионы жителей не только России, но и более 70 стран.

Второй Сибирский медиафорум проходит в Новосибирске 28 октября. На нем будут обсуждать обновление бизнес-моделей СМИ, а также новые технологические платформы и решения, меняющие общую картину медиамира, профессиональные технологические и этические стандарты в цифровую эпоху, взаимоотношения органов власти и СМИ. Форум проводится по инициативе и при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, ТАСС является информационным партнером форума.