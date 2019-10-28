В Новосибирской области ожидают на этнографическом диктанте порядка тысячи участников

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ожидают, что в большом этнографическом диктанте в регионе, который пройдет 1 ноября, примет участие около тысячи человек, в 2018 году в акции приняли участие 630 человек, сообщила журналистам в пресс-центре ТАСС в понедельник замминистра образования региона Мария Жафярова.

"В этом году мы планируем принять около тысячи желающих проверить свои знания и получить мотивацию для изучения этнографии. Это больше, чем в прошлом году, когда акцию поддержали 630 участников. Диктант будет проходить в учебных заведениях региона, его курирует наше министерство", - сказала Жафярова.

Число желающих участвовать в диктанте неуклонно растет. В 2016 году в нем приняли участие 90 тыс. человек по всей России на 800 площадках. В 2018 году количество участников составило 392 тыс. человек, а число площадок - 4567 по всему миру.

"Диктант проводится не только с целью проверки этнографической грамотности тех, кто диктант напишет, но и с тем, чтобы привлечь внимание к этнографии как к науке, которая занимает очень важное место в гармонизации межэтнических отношений, что принципиально важно для России", - отметила замминистра.

Жафярова уточнила, что диктант состоит из 30 вопросов - 20 по общероссийской тематике и 10 - по региональной. Участниками акции могут быть жители РФ и зарубежных стран, владеющие русским языком. "Диктант вместе с инструкциями проходит в течение часа. При желании его можно писать анонимно. Однако если участники захотят все-таки узнать результат, то им придется оставить контактные данные и Ф. И. О., чтобы организаторы могли передать сертификат участника. Результаты будут известны 19 декабря", - сказала Жафярова.

Акция впервые пройдет на территории пяти муниципальных образований.

"Мы впервые [решили провести диктант] на пяти областных площадках - Куйбышев, Татарск, Карасук, Черепаново и Болотное", - сказала Жафярова.

Она отметила, что центральной площадкой акции станет Сибирский государственный университет геосистем и технологий в Новосибирске, его аудитории позволят вместить одновременно 200 человек. В нем же пройдет открытие акции.

"Количество площадок по сравнению с прошлым годом в Новосибирской области увеличилось - в прошлом году мы проводили акцию на 12 площадках, в этом году площадок станет 22. Из тех участников, кто присоединился к акции в этом году, можно назвать такие организации как Новосибирский военный институт и Российские железные дороги", - рассказала замминистра.

Международный этнографический диктант впервые состоялся в 2016 году. Он проходит ежегодно в преддверии Дня народного единства в 85 регионах РФ и в ряде зарубежных стран. В 2019 году диктант состоится 1 ноября. Акция призвана привлечь внимание к этнографии (этнологии) как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, сохранении и развитии этнокультурной самобытности народов России.