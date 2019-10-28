В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.

"В подъезде 36 квартир, на сегодняшний день в подъезде жильцов нет. Две семьи живут в гостинице "Новокузнецкой", это многодетные, еще десять человек размещены в пункте временного размещения, где у нас (у муниципалитета - прим. ТАСС) есть резервное жилье. Жителям разрешено на 10-15 минут заходить в подъезд в сопровождении [спецслужб, если необходимо забрать какие-то вещи из квартир]. Установлены маячки на всех этажах для наблюдения", - рассказали в пресс-службе.