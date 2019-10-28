В Новокузнецке расселили подъезд многоэтажки, где взорвался сейф

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Жители всех квартир одного подъезда многоэтажки в Новокузнецке, где в субботу произошел взрыв и пожар, по решению мэрии расселены на время обследования дома, они размещены в гостинице и пункте временного пребывания, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе мэрии.
"В подъезде 36 квартир, на сегодняшний день в подъезде жильцов нет. Две семьи живут в гостинице "Новокузнецкой", это многодетные, еще десять человек размещены в пункте временного размещения, где у нас (у муниципалитета - прим. ТАСС) есть резервное жилье. Жителям разрешено на 10-15 минут заходить в подъезд в сопровождении [спецслужб, если необходимо забрать какие-то вещи из квартир]. Установлены маячки на всех этажах для наблюдения", - рассказали в пресс-службе.
В мэрии пояснили, что большинство жильцов разместились у родственников и знакомых. Тем, кому потребовалось временное жилье, муниципалитет предоставил его бесплатно.
Инцидент произошел 26 октября. По данным СК, мужчина по просьбе своей двоюродной сестры попытался при помощи болгарки вскрыть сейф, в котором, как оказалось, хранились охотничьи принадлежности. В результате произошел взрыв. Родственники были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что несущие конструкции дома повреждены не были, здание не отключали от коммунальных систем, однако власти решили провести дополнительное обследование дома. Когда жители смогут вернуться в свои квартиры, пока не уточняется, это будет зависеть от результатов обследования. Ожидается, что на это уйдет несколько дней.