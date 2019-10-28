В Иркутской области задержали группу "черных лесорубов"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД задержали банду "черных лесорубов" в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Осинском районе Иркутской области сотрудниками уголовного розыска пресечена противоправная деятельность нелегальных лесозаготовителей, - сказала она. - Сотрудниками полиции с поличным задержаны восемь мужчин в возрасте от 29 до 55 лет, которые проживают в Боханском, Осинском и Иркутском районах Приангарья".

Волк рассказала, что оперативники долгое время вели за ними скрытое наблюдение в тайге, задержание происходило одновременно на трех участках лесного массива, расположенных в нескольких километрах друг от друга.

По данным МВД, данная преступная группа предположительно причастна еще к нескольким рубкам сосен и лиственниц. По заключению специалистов, "черные лесорубы" нанесли ущерб лесному фонду России на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Следствием возбуждено восемь уголовных дел по статье о незаконной рубке лесных насаждений (ч. 2 ст. 260 УК РФ). В отношении семи фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще один находится под домашним арестом. Оперативники принимают меры к установлению и задержанию организатора незаконной лесозаготовки.