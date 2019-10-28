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"Победа" возобновила выполнение ранее отмененных авиарейсов из Иркутска в Москву

Московское направление является самым популярным у пассажиров иркутского аэропорта, полеты будут выполняться ежедневно
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" в понедельник возобновила выполнение рейсов по маршруту Иркутск - Москва - Иркутск, которое прекращала в марте, сообщила пресс-служба иркутского аэропорта.

Пресс-служба авиакомпании объясняла прекращение полетов из Иркутска в Москву тем, что иркутский аэропорт не выполнял требования перевозчика. Речь идет о соблюдении политики No touch policy, запрещающей касаться самолетов наземной техникой, необходимости сокращения времени наземного обслуживания с 50 до 30 минут, а также пересмотре стоимости обслуживания. Пресс-служба аэропорта в ответ заявляла, что от авиакомпании не поступало никаких претензий по поводу обслуживания самолетов, а в случае появления каких-либо условий со стороны перевозчика руководство аэропорта было готово их обсудить.

"Полеты по маршруту Внуково - Иркутск - Внуково начала авиакомпания "Победа". <…> Полеты будут выполнять ежедневно. Первый рейс прибыл в понедельник, 28 октября. "Боинг" 737-800 приземлился в аэропорту Иркутска в 06:50 (01:50 мск). Полтора часа на обслуживание, и самолет вылетел в Москву в 08:30 (03:30 мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что московское направление является самым популярным у пассажиров иркутского аэропорта. Рейсы в Москву выполняют еще три авиакомпании.

Теги
РоссияИркутская область
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