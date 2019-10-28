Семьям погибших в крупном ДТП на Алтае выплатят по 50 тыс. рублей

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Семьям погибших в субботу в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае будет выплачено по 50 тыс. рублей на похороны, пострадавшие в аварии получат по 20 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Алтайского края.

"Принято решение оказать материальную помощь семьям погибших на погребение родственников в размере 50 тыс. рублей. Семьям пострадавших в ДТП выделяется материальная помощь по 20 тыс. рублей. Выплаты будут произведены в течение дня", - говорится в сообщении.

Авария с участием минивэна и микроавтобуса произошла 26 октября на 74-м километре дороги Барнаул - Рубцовск. Погибли восемь человек, еще восемь пострадали, все они находятся в больницах. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.