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Всех заболевших сальмонеллезом после посещения столовой в Иркутске выписали из больницы

Всего были госпитализированы 23 человека

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Медики выписали из больницы всех заболевших сальмонеллезом посетителей столовой "Бонжур" в Иркутске, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего в результате отравления были госпитализированы 23 человека, в том числе студенты Байкальского госуниверситета.

"Все пострадавшие выписаны", - сказали в пресс-службе.

14 октября семь человек попали в инфекционную больницу Иркутска в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления, в их числе студенты Байкальского госуниверситета. Все они ели в столовой "Бонжур" на Горького, 15. К 18 октября число госпитализированных возросло до 23 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у отравившихся диагностирован сальмонеллез.

Специалисты ведомства провели обследование пищеблока столовой. Выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе несоблюдение условий хранения скоропортящихся пищевых продуктов, нарушение дезинфекционного режима. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Решением суда работа столовой приостановлена на 30 суток.

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