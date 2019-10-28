Россельхознадзор проверяет омские торговые точки, куда поступила колбаса с вирусом АЧС

"Согласно данным информационной системы "Меркурий", на территорию Омской области поступила колбаса, в которой ранее был выявлен генетический материал вируса АЧС. В ходе проведения проверки этой продукции на складах уже не было, возможно, она была продана. Сейчас проходит проверка предприятия, которая получила эту колбасу, его складских помещений и торговых точек", - сказал Строкин.

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Омской области проверяет предприятие и торговые точки, куда поступила партия колбасы с генетическим материалом вируса африканской чумы свиней, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля ведомства Максим Строкин.

Он отметил, что зараженная колбаса представляет опасность для свиней. "Если кто-то не доест колбасу и использует остатки в корм свиньям, то животные могут заразиться", - сообщил представитель омского управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, партия вареной колбасы "Докторская" торговой марки "Ермолино", в которой был обнаружен генетический материал вируса, была произведена АО "Итера" 7 и 8 октября и поступила в адрес омской компании "Иртыш-Торг". "Сейчас продукция другой даты выработки также проверяется на наличие вируса АЧС, качество и безопасность", - отметил Строкин.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.