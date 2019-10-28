Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новые чартерные рейсы в ОАЭ, Китай и Индию запустят из Омска в начале ноября

По зимнему расписанию будут выполняться полеты в Дубай, Хайкоу и на Гоа

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Аэропорт Омск-Центральный представил в понедельник три новых чартерных направления, которые будут выполняться по зимнему расписанию, - в Дубай (ОАЭ), Хайкоу (Китай) и Гоа (Индию).

"Помимо привычных для омичей направлений в Пхукет и Утапао (Таиланд), Камрань (Вьетнам), в зимнем расписании появились рейсы в Дубай (ОАЭ), выполняемые авиакомпаниями "Азур эйр" и "Роял Флайт", в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), куда доставлять пассажиров с начала января будет авиакомпания "Уральские авиалинии", а также на Гоа (Индия)", - сообщается на сайте аэропорта.

Согласно зимнему расписанию, которое действует с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, первый рейс в Дубай отправится 2 ноября, в Гоа - 5 ноября. Прямое авиасообщение с Хайкоу откроется 2 января 2020 года. В пресс-службе аэропорта отметили, что регулярное международное сообщение из Омска представлено рейсом в Нур-Султан (Казахстан), который выполняется пять раз в неделю.

Внутрироссийское направление в зимнем расписании представлено Москвой, Санкт-Петербургом, Новым Уренгоем, Салехардом, Ханты-Мансийском, Сургутом, Красноярском, Екатеринбургом, Казанью и Самарой. Несмотря на окончание летнего сезона, сохранились рейсы из Омска в Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Пассажиропоток омского аэропорта составил в 2018 году 1,1 млн человек. По данным правительства региона, ожидается, что к концу 2019 года он увеличится до 1,4 млн пассажиров.

Теги
РоссияОмская область
Реклама на ТАСС
В Томской области нашли пропавшую два дня назад семью
В поисках супружеской пары и годовалого ребенка участвовали более 40 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС