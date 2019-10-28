Новые чартерные рейсы в ОАЭ, Китай и Индию запустят из Омска в начале ноября

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Аэропорт Омск-Центральный представил в понедельник три новых чартерных направления, которые будут выполняться по зимнему расписанию, - в Дубай (ОАЭ), Хайкоу (Китай) и Гоа (Индию).

"Помимо привычных для омичей направлений в Пхукет и Утапао (Таиланд), Камрань (Вьетнам), в зимнем расписании появились рейсы в Дубай (ОАЭ), выполняемые авиакомпаниями "Азур эйр" и "Роял Флайт", в Хайкоу (остров Хайнань, Китай), куда доставлять пассажиров с начала января будет авиакомпания "Уральские авиалинии", а также на Гоа (Индия)", - сообщается на сайте аэропорта.

Согласно зимнему расписанию, которое действует с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года, первый рейс в Дубай отправится 2 ноября, в Гоа - 5 ноября. Прямое авиасообщение с Хайкоу откроется 2 января 2020 года. В пресс-службе аэропорта отметили, что регулярное международное сообщение из Омска представлено рейсом в Нур-Султан (Казахстан), который выполняется пять раз в неделю.

Внутрироссийское направление в зимнем расписании представлено Москвой, Санкт-Петербургом, Новым Уренгоем, Салехардом, Ханты-Мансийском, Сургутом, Красноярском, Екатеринбургом, Казанью и Самарой. Несмотря на окончание летнего сезона, сохранились рейсы из Омска в Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Пассажиропоток омского аэропорта составил в 2018 году 1,1 млн человек. По данным правительства региона, ожидается, что к концу 2019 года он увеличится до 1,4 млн пассажиров.