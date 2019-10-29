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Шквалистый ветер привел к перебоям энергоснабжения в пяти районах Хакасии

Прогноз погоды в республике остается неблагоприятным

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Перебои в энергоснабжении зафиксированы в пяти районах Хакасии, где 29 и 30 октября объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра до 28 м/с. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

Хакасский гидрометцентр объявил 28 октября в регионе штормовое предупреждение на 29 и 30 октября из-за очень сильного западного ветра с порывами до 28 м/с. В горных районах его сила может достигать 35 м/с.

"В "Россети Сибир"ь в Хакасии второй день действует режим повышенной готовности. Сверхнормативные нагрузки ветра стали причиной кратковременных отключений электроэнергии в регионе. Шторм задел энергообъекты пяти территорий, в основном это Алтайский, Аскизский и Бейский районы", - сообщили в компании.

В пресс-релизе компании уточняется, что прогноз погоды остается неблагоприятным. "Пик порывов ветра возможен сегодня во второй половине дня", - говорится в сообщении.

Для обеспечения надежности электроснабжения предприятие отложило плановые работы и ввело в эксплуатацию ранее выведенное в ремонт оборудования. "В устранении технологических нарушений было задействовано 26 бригад - 60 человек, 17 единица техники и три дизельных электростанции", - отмечается в пресс-релизе.

Теги
РоссияХакасия
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