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"Красавиа" приобретет в 2020 году три самолета ATR-72

Из бюджета Красноярского края на эти цели планируется выделить 995 млн рублей, остальное финансирование предполагается обеспечить за счет операционной деятельности авиакомпании

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Красавиа", акции которой принадлежат Красноярскому краю, в 2020 году приобретет в лизинг три самолета ATR-72, сообщила во вторник пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "Красавиа" возьмет в финансовый лизинг три самолета ATR-72 в течение 2020 года. <...> Приобретение трех самолетов АТR-72 проводится в рамках решения ключевой задачи по реновации парка воздушных судов авиакомпании - замена устаревших Ан-24, Ан-26", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, для этого из краевого бюджета в 2020 году планируется выделить 995 млн рублей.

"Это не полная стоимость [самолета], это всего лишь часть, порядка 40%. Остальное финансирование предприятие должно обеспечить за счет операционной деятельности. Т. е. сумма сделки, по факту выплаты лизинга, планируется в районе 2,1 млрд рублей", - сказал министр.

Авиакомпания создана в 2007 году. В парке насчитывается более 50 воздушных судов. Основным направлением деятельности являются внутрирегиональные, внутримуниципальные и так называемые остросоциальные рейсы на самолетах и вертолетах в районах Крайнего Севера Красноярского края.

Теги
РоссияКрасноярский край
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