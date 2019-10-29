Аукцион на строительство станции метро "Спортивная" в Новосибирске не состоялся

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Конкурс, объявленный мэрией Новосибирска по строительству новой станции метро "Спортивная" на проведение работ стоимостью 376 млн рублей, не состоялся, не было подано ни одной заявки от подрядных организаций. Об этом говорится в материалах закупки на строительство и на разработку рабочей документации, размещенной на сайте госзакупок.

Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске включен в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В начале июня проект метро получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Заявка на строительство была отправлена на повторное рассмотрение после устранения замечаний. Положительное заключение экспертизы мэрия получила 20 августа. Начальная цена контракта составляла почти 2,63 млрд рублей, срок был обозначен до ноября 2021 года. Однако 10 октября на сайте госзакупок появилась информация, что конкурс на строительство станции метро был отменен из-за изменения состава работ по проекту. Мэрия Новосибирской области объявила конкурс на работы стоимостью 376 млн рублей по строительству новой станции метро "Спортивная" 14 октября. Максимальная цена работ составила 376 млн рублей. Торги назначили на 21 октября.

"Получен протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся", - сообщается на сайте. Причиной такого решения стало отсутствие желающих подать заявки от подрядных организаций.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.