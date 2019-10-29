Единственную паромную переправу в томский город Колпашево закрыли из-за сильного ветра

ТОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Единственный быстрый путь в город Колпашево Томской области, который отделен от юга региона рекой Обь, - паромную переправу - закрыли во вторник из-за сильного ветра, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Колпашевского района.

"Закрыли из-за погодных условий. Люди на берегах есть, но немного", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в случае необходимости людей, которые не могут въехать в город, будут размещать в санатории Чажемто неподалеку.

Город Колпашево - райцентр Колпашевоского района с населением более 23 тыс. человек, находится в самом центре Томской области на берегу реки Обь. Попасть в город можно паромом через реку или по дороге в поселок Белый Яр, однако в период дождей проехать по ней трудно из-за ее состояния, и путь занимает на несколько часов больше.

В Томской области уже три дня наблюдаются дожди, во вторник поднялся сильный ветер - по оценкам синоптиков, до 13 метров в секунду.