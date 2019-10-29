Новосибирские медики при диспансеризации стали выявлять на 23% больше заболеваний

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Количество заболеваний, выявленных при первичном медосмотре в рамках диспансеризации среди жителей Новосибирской области, повысилось на 23% в 2019 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

"Мероприятия по диспансеризации населения уже дают результат в Новосибирской области - в 2019 году на 23% выросло количество заболеваний, выявленных при первом медосмотре по сравнению с прошлым годом. В этом году мы отмечаем увеличение случаев выявления в процессе диспансеризации онкологических заболеваний, туберкулеза и других. Также очень важно, что мы способны выявить заболевания, которые текут очень латентно, как сахарный диабет", - сказала замминистра.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил, что, по предварительной оценке, до конца года как минимум 95% жителей региона, для которых в 2019 году запланирована диспансеризация, смогут ее пройти. "Запланировано, что по итогам года 626 тыс. человек пройдут обследования. На сегодняшний день уже порядка 440 тыс. человек прошли [диспансеризацию]. Это очень хороший результат, учитывая, что с мая мы начали работать по новому порядку", - сказал он.

Он напомнил, что в марте Минздрав РФ издал приказ, который изменил проведение процедуры диспансеризации. "Нововведение в том, что <...> расширился спектр тех исследований, которые должны проходить пациенты: обязательно маммография, фиброгастроскопия, помимо стандартных флюрографии и рентгенографии грудной клетки. Сегодня мы обязаны выполнять это для того, чтобы максимально в ранние сроки выявить заболевание", - пояснил министр.

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация - это добровольные медицинские мероприятия, направленные на выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной преждевременной смертности в РФ: болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, сахарного диабета. Профилактический осмотр проходит не чаще одного раза в год, диспансеризация - раз в три года.